Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук Громадському.
Дивися повний текст Українські вокзали можуть віддати в управління приватним компаніям.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 13:00
Українські вокзали можуть віддати в управління приватним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські вокзали можуть віддати в управління приватним компаніям.
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:00
Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины. Кто же будут эти компании? Уверен что они не будут связаны с руководством этих туристических городов.
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:54
Ну славская яремча туристическая, это понятно. Но откуда туристы едут в быколаев?
В Европу через жony!
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