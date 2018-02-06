RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські вокзали можуть віддати
в управління приватним...

Українські вокзали можуть віддати в управління приватним...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:00

Українські вокзали можуть віддати в управління приватним...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Титарчук Громадському.

Дивися повний текст Українські вокзали можуть віддати в управління приватним компаніям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80033
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:00

Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины. Кто же будут эти компании? Уверен что они не будут связаны с руководством этих туристических городов.
Molchyn
 
Повідомлень: 45
З нами з: 01.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:54

Ну славская яремча туристическая, это понятно. Но откуда туристы едут в быколаев?
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, myshapiton і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки ЄС можуть зацікавитися біткойном - глава ЄЦБ
R2 » П'ят 09 лют, 2018 21:57
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 00:33
trololo
Інвестори з Індії можуть взяти участь у малій та великій...
R2 » Сер 07 лют, 2018 15:17
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 15:17
anton_gms
Іноземних партнерів для управління українською ГТС...
R2 » Вів 06 лют, 2018 09:35
8 299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 18:19
Shram
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4037)
12.02.2018 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.