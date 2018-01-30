Про це порталу Finance.ua розповіли в прес-службі Національного депозитарію України.
Дивися повний текст Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер може стати кожен українець.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 13:08
Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер може стати кожен українець.
Додано: Пон 12 лют, 2018 14:11
"Замечательно"... Теперь валюта будет вымываться из страны невиданными ранее темпами.
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