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Власником цінних паперів
Microsoft, MHP, Kernel тепер...

Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:08

Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер...

Пропонуємо до обговорення:
Про це порталу Finance.ua розповіли в прес-службі Національного депозитарію України.

Дивися повний текст Власником цінних паперів Microsoft, MHP, Kernel тепер може стати кожен українець.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:08

Ну хоч би написали порядок купівлі цих акцій.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 14:11

"Замечательно"... Теперь валюта будет вымываться из страны невиданными ранее темпами.
Watcher
 
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