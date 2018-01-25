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Тарифи на електроенергію для
непобутових споживачів...

Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 14:36

Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів...

Пропонуємо до обговорення:
А з квітня відбудеться нове зростання на рівні 7-15%. Прямий наслідок цього для будь-якого домогосподарства - зростання ціни на кожен товар і послугу.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зросли ще на 8-11%.
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