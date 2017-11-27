Про це свідчить інформація в системі держзакупівель ProZorro.
Дивися повний текст На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 15:13
На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони.
Додано: Пон 12 лют, 2018 15:50
+1! Точно так же как сейчас происходят ремонты в школах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:23
Так там пожизненная "реконструкция" провала. Чтобы провал не проваливался.
Сколько себя помню, там она "идет". Дворец (архитектор "растрелян" ) тот, на моей памяти только, уже был раз отреставрирован, еще в 80-х, но видно что то советские архитекторы "зрабілі не так" и уже лет 12 точно, идет его "ремонт"
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