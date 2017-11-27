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На меблі для резиденції
президента виділять 23 мільйони

На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:13

На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація в системі держзакупівель ProZorro.

Дивися повний текст На меблі для резиденції президента виділять 23 мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:13

Только за счет личных денег!!!! Нефиг за счет наших налогов!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:50

  сова написав:Только за счет личных денег!!!! Нефиг за счет наших налогов!!!

+1! Точно так же как сейчас происходят ремонты в школах.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:31

безумие какое-то... что за цены?
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:23

  r_skrypnik написав:безумие какое-то... что за цены?


Так там пожизненная "реконструкция" провала. Чтобы провал не проваливался.

Сколько себя помню, там она "идет". Дворец (архитектор "растрелян" :mrgreen: ) тот, на моей памяти только, уже был раз отреставрирован, еще в 80-х, но видно что то советские архитекторы "зрабілі не так" и уже лет 12 точно, идет его "ремонт" 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:58

$2000 за комплект штор?
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:24

и почти 40000грн за одну трибуну с подставкой для флага
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:39

Шторы и тд - любимая фишка чиновников ДУСа для дерибана денег. За 20 лет, смотрю, ничего не изменилось.
Подолянин
 
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