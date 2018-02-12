В Україні після тривалого періоду зростання цін на паливо на АЗС почалося зниження його вартості.
Дивися повний текст В Україні почалося зниження цін на бензин.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 15:25
В Україні почалося зниження цін на бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почалося зниження цін на бензин.
Додано: Пон 12 лют, 2018 15:25
На 50 коп - это не снижение. Бензин стоит 1,2 USD.
Раньше стоил около доллара. В США 0,75 доллара.
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:21
Когда опуститься на 5 гривень это будет снижение (до прежней цены) а так это не снижение а лохотрон
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:04
Сделал небольшой анализ.
Весна 2017 - баррель 55, доллар в среднем 27, бензин 24(0,89)
Лето 2017 -баррель 45, доллар 26, бензин 26(1,00)
Осень 2017 - баррель 55, доллар 26, бензин 27,5(1,06)
Январь 2017 -баррель 69, доллар 28,5, бензин 32(1,12)
Февраль 2017 -баррель 65, доллар 27,5, бензин 31(1,13 дол).
Сегодня, когда доллар уже упал до 26,8, а баррель до 63 - пару сетей снизили цены аж на 50 коп
Это так Вова разобрался?
Вывод напрашивается один: как бы не менялась стоимость нефти, в Украине, последний год минимум, топливо только дорожает. Даже в валютном исчислении.
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