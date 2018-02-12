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В Україні почалося
зниження цін на бензин

В Україні почалося зниження цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:25

В Україні почалося зниження цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після тривалого періоду зростання цін на паливо на АЗС почалося зниження його вартості.

Дивися повний текст В Україні почалося зниження цін на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 15:25

На 50 коп - это не снижение. Бензин стоит 1,2 USD.
Раньше стоил около доллара. В США 0,75 доллара.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:21

Когда опуститься на 5 гривень это будет снижение (до прежней цены) а так это не снижение а лохотрон
kandrey1v
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:04

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні після тривалого періоду зростання цін на паливо на АЗС почалося зниження його вартості.

Дивися повний текст В Україні почалося зниження цін на бензин.


Сделал небольшой анализ.
Весна 2017 - баррель 55, доллар в среднем 27, бензин 24(0,89)
Лето 2017 -баррель 45, доллар 26, бензин 26(1,00)
Осень 2017 - баррель 55, доллар 26, бензин 27,5(1,06)
Январь 2017 -баррель 69, доллар 28,5, бензин 32(1,12)
Февраль 2017 -баррель 65, доллар 27,5, бензин 31(1,13 дол).

Сегодня, когда доллар уже упал до 26,8, а баррель до 63 - пару сетей снизили цены аж на 50 коп :shock:

Это так Вова разобрался? :mrgreen:

Вывод напрашивается один: как бы не менялась стоимость нефти, в Украине, последний год минимум, топливо только дорожает. Даже в валютном исчислении.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:35

Напрасно, мы ждем только повышения цен
papazina
 
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