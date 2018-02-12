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З січня в Україні діють нові
кваліфікаційні вимоги до...

З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:34

З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ розтлумачив українським фінансистам, який новий порядок погодження керівників фінустанов.

Дивися повний текст З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до голів фінустанов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:34

Хороші норми закону.Головне щоб всі сторони їх неусипно дотримувались.
krysawa
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