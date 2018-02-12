НБУ розтлумачив українським фінансистам, який новий порядок погодження керівників фінустанов.
Дивися повний текст З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до голів фінустанов.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 16:34
З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З січня в Україні діють нові кваліфікаційні вимоги до голів фінустанов.
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:34
Хороші норми закону.Головне щоб всі сторони їх неусипно дотримувались.
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