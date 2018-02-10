Про це свідчать підрахунки видання Bloomberg.
Дивися повний текст Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова - Bloomberg.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:50
Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова - Bloomberg.
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:50
Ухты а если на Мальдивы всей Украиной махнуть на скоко хватит? Икру черную свою захватим. На завтраках сэкономим.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:00
А если разогнать 450 дармоедов как того требует народ Украины (оставить 200), выйдет и того больше.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:01
Зарплата депутатов под 100 тыс в месяц + 5 помощников, это еще столько + большой вред стране от их деятельности.
https://tsn.ua/video/video-novini/deputati-ne-zmogli-ziznatisya-skilki-zaroblyayut-pislya-pidvischennya-zarobitnoyi-plati.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:33
Хоть зарплата намного меньше, но 450 человек много депутатов. При мажоритарке - такое количество еще имеет смысл, а при пропорциоальной системе - можно 5-6 человек, глав фракций преодалевших 5% барьер.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:44
Мягко говоря-либо плохой перевод, либо дурак писал, но самое печальное, что эту глупость перепечатывают.
P.S. если человек не может перевести и не понимает разницы между состоянием человека и чистой прибылью, то лучше ему непостить куйню и не позориться. Вот ссылка на первоисточник
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:38
Ви праві, та і укладачі рейтингу теж уклали його не дуже коректно. Будь-хто з "олігархів" фізично не може витратити весь чистий прибуток на власне споживання, навіть якщо, як Клеопатра, розчинятиме колекційні перли у оцті та питиме цю бовтанку 3 рази на день. Левову частку прибутку реінвестують у виробництво, тобто, якщо ці гроші забрати то реконструкції, ремонти, розширення припиниться і це буде 100% проїання. Якщо ж з чистого прибутку вичленити якось ту частку, яку витрачають на власне споживання і подивитися на скільки вистачить цих коштів, то у випадку України це буде не більше тижня, і то за умови що заберуть все у всіх. Але мене приголомшила Грузія, так вдало "реформована" Карлсоном, що там, як він стверджував на своїх мітингах, жодного олігарха не лишилося! Це просто аут.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:17
Хм... статья рассчитана на то, чтобы неокрепшие "умы" (которых в стране подавляющее большинство) не прекращали считать чужие деньги (хоть и не отрицаю, что Ахметов не совсем и во всем честен и прав). Но! - наша страна уже более 27 лет живет за счет того национального богатства, которое было создано ранее (при СССР) - не отрицайте, это факт. Результат такого подхода - дорог становится все меньше, панельки уже кое-где рассыпаются, очередь за мостами и водопроводами. Мораль: нельзя даже к Ахметовским деньгам так относится. Его собственность - это инвестиции, и они должны рассматриваться только в контексте отдачи от них, а не в контексте характерного для большинства нашего населения "отнять и разделить". Если так сделать, можно пару месяцев пить самогон, купленный за деньги от продажи металлолома, а потом... Просто некуда будет на работу идти. "Криворожсталь" помните? Где те деньги? На сколько меньше людей там сейчас работает?
реклама
|