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Україна могла б жити більш ніж
місяць на гроші Ахметова...

Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:50

Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать підрахунки видання Bloomberg.

Дивися повний текст Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:50

Ухты а если на Мальдивы всей Украиной махнуть на скоко хватит? Икру черную свою захватим. На завтраках сэкономим.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:00

А если разогнать 450 дармоедов как того требует народ Украины (оставить 200), выйдет и того больше.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:01

Зарплата депутатов под 100 тыс в месяц + 5 помощников, это еще столько + большой вред стране от их деятельности.
https://tsn.ua/video/video-novini/deputati-ne-zmogli-ziznatisya-skilki-zaroblyayut-pislya-pidvischennya-zarobitnoyi-plati.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:33

  Rainbow написав:Зарплата депутатов под 100 тыс в месяц + 5 помощников, это еще столько + большой вред стране от их деятельности. https://tsn.ua/video/video-novini/deputati-ne-zmogli-ziznatisya-skilki-zaroblyayut-pislya-pidvischennya-zarobitnoyi-plati.html?utm_source=page&utm_medium=relevantvideo

Хоть зарплата намного меньше, но 450 человек много депутатов. При мажоритарке - такое количество еще имеет смысл, а при пропорциоальной системе - можно 5-6 человек, глав фракций преодалевших 5% барьер.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:44

Состояния бизнесмена Рината Ахметова хватит на 36 дней функционирования Украины. Об этом свидетельствуют подсчеты издания Bloomberg. Как отмечается, исследование показало, что чистая прибыль Ахметова по состоянию на конец декабря составила 4,7 млрд долларов, которых хватит на 36 дней функционирования Украины.


Мягко говоря-либо плохой перевод, либо дурак писал, но самое печальное, что эту глупость перепечатывают.

P.S. если человек не может перевести и не понимает разницы между состоянием человека и чистой прибылью, то лучше ему непостить куйню и не позориться. Вот ссылка на первоисточник https://www.bloomberg.com/news/articles ... t-spending пусть каждый сам переведет и поймет как он считает правильным :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:38

  Михалыч написав: Мягко говоря-либо плохой перевод, либо дурак писал, но самое печальное, что эту глупость перепечатывают. P.S. если человек не может перевести и не понимает разницы между состоянием человека и чистой прибылью, то лучше ему непостить куйню и не позориться. Вот ссылка на первоисточник https://www.bloomberg.com/news/articles ... t-spending пусть каждый сам переведет и поймет как он считает правильным

Ви праві, та і укладачі рейтингу теж уклали його не дуже коректно. Будь-хто з "олігархів" фізично не може витратити весь чистий прибуток на власне споживання, навіть якщо, як Клеопатра, розчинятиме колекційні перли у оцті та питиме цю бовтанку 3 рази на день. Левову частку прибутку реінвестують у виробництво, тобто, якщо ці гроші забрати то реконструкції, ремонти, розширення припиниться і це буде 100% проїання. Якщо ж з чистого прибутку вичленити якось ту частку, яку витрачають на власне споживання і подивитися на скільки вистачить цих коштів, то у випадку України це буде не більше тижня, і то за умови що заберуть все у всіх. Але мене приголомшила Грузія, так вдало "реформована" Карлсоном, що там, як він стверджував на своїх мітингах, жодного олігарха не лишилося! Це просто аут.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:55

пока что рыжий татарин живет на деньги Украины
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:17

Хм... статья рассчитана на то, чтобы неокрепшие "умы" (которых в стране подавляющее большинство) не прекращали считать чужие деньги (хоть и не отрицаю, что Ахметов не совсем и во всем честен и прав). Но! - наша страна уже более 27 лет живет за счет того национального богатства, которое было создано ранее (при СССР) - не отрицайте, это факт. Результат такого подхода - дорог становится все меньше, панельки уже кое-где рассыпаются, очередь за мостами и водопроводами. Мораль: нельзя даже к Ахметовским деньгам так относится. Его собственность - это инвестиции, и они должны рассматриваться только в контексте отдачи от них, а не в контексте характерного для большинства нашего населения "отнять и разделить". Если так сделать, можно пару месяцев пить самогон, купленный за деньги от продажи металлолома, а потом... Просто некуда будет на работу идти. "Криворожсталь" помните? Где те деньги? На сколько меньше людей там сейчас работает?
max_us_ua
 
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