Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...

Додано: Пон 12 лют, 2018 20:17

Хм... статья рассчитана на то, чтобы неокрепшие "умы" (которых в стране подавляющее большинство) не прекращали считать чужие деньги (хоть и не отрицаю, что Ахметов не совсем и во всем честен и прав). Но! - наша страна уже более 27 лет живет за счет того национального богатства, которое было создано ранее (при СССР) - не отрицайте, это факт. Результат такого подхода - дорог становится все меньше, панельки уже кое-где рассыпаются, очередь за мостами и водопроводами. Мораль: нельзя даже к Ахметовским деньгам так относится. Его собственность - это инвестиции, и они должны рассматриваться только в контексте отдачи от них, а не в контексте характерного для большинства нашего населения "отнять и разделить". Если так сделать, можно пару месяцев пить самогон, купленный за деньги от продажи металлолома, а потом... Просто некуда будет на работу идти. "Криворожсталь" помните? Где те деньги? На сколько меньше людей там сейчас работает?