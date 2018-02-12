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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 11:50
Rainbow Сколько стран в которой власть полностью бедная? Какие успехи у этих стран и у этой власти? Другое дело мотивация власти. Даже богатые могут работать на благо своей страны. Нужен пустяк - их личные интересы не должны противоречить интересам большей части населения страны. По Ахметову пример интересный. Мы уже отобрали его деньги и делим? Я так и представил форум в Британии по раскулачиванию лордов
Додано: Вів 13 лют, 2018 12:27
Re: Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова.
в спичечных коробках пусть пересчитают, будет еще интересней статья.
Додано: Вів 13 лют, 2018 13:02
Данная статья - своеобразный копипаст и выдержка из статьи агенства Блумберг. В ней целый список олигархов из разных стран. А уважаемая редакция посчитала, что читачам будет интересно только за Ахметова почитать. Ну вот и читаем. А его деньги уже кто только не пытался делить...
Додано: Вів 13 лют, 2018 13:28
Jack Reacher Понятно что тема все отнять, а потом поделить (уж как получиться - поровну или нет) сегодня близка и власти и народу. Исключать такую статью доходов не приходится, но по факту бодаться с Ахметовым желающих нет. Это не вышки (уже не Бойко) продавать. Но в общем ликовании никто не думает о том что отбор имущества (национализация) у такого, возможно заслуживающего человека, может привезти к большим потерям для государства из-за ухудшения имиджа страны в целом, и инвестиционного климата в частности. Не говоря о том что сам факт обсуждения таких вариантов и властью и народом очень настораживают инвесторов.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:06
Сколько бы могли жить на деньги Порошенко, если его убрать то получилось бы дольше. Ахметов хоть как то помогает украиским пенсионерам в ДНР
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:30
Да, деньги Порошенко ему тоже не достанутся, после его смерти, так что справедливость торжествует, спите все спокойно! Я бы сказал что меблиотека, которую хотят создать на мебели Порошенка, за много миллионов гривен, что так необходимо, когда в стране проблемы и война, вот это сверх - цинизм!
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:43
link654 Ахметов хоть как то помогает украиским пенсионерам в ДНР
Вроде уже нет. ДНР ему уже немного сэкономили.
Додано: Вів 13 лют, 2018 16:26
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:15
Re: Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова.
Без ахметова не было-бы никакого днр. Это то чмо, которое распалило пожар на Донбассе. Не исключаю, что сейчас он об этом и жалеет, но начало того что там творится и творилось без него было невозможно.
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