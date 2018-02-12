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Україна могла б жити більш ніж
місяць на гроші Ахметова...

Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:50

Rainbow Сколько стран в которой власть полностью бедная? Какие успехи у этих стран и у этой власти? Другое дело мотивация власти. Даже богатые могут работать на благо своей страны. Нужен пустяк - их личные интересы не должны противоречить интересам большей части населения страны. По Ахметову пример интересный. Мы уже отобрали его деньги и делим? Я так и представил форум в Британии по раскулачиванию лордов :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:27

Re: Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова.

в спичечных коробках пусть пересчитают, будет еще интересней статья.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:02

  Molchyn написав:Rainbow Сколько стран в которой власть полностью бедная? Какие успехи у этих стран и у этой власти? Другое дело мотивация власти. Даже богатые могут работать на благо своей страны. Нужен пустяк - их личные интересы не должны противоречить интересам большей части населения страны. По Ахметову пример интересный. Мы уже отобрали его деньги и делим? Я так и представил форум в Британии по раскулачиванию лордов

Данная статья - своеобразный копипаст и выдержка из статьи агенства Блумберг. В ней целый список олигархов из разных стран. А уважаемая редакция посчитала, что читачам будет интересно только за Ахметова почитать. Ну вот и читаем. А его деньги уже кто только не пытался делить...
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:28

Jack Reacher Понятно что тема все отнять, а потом поделить (уж как получиться - поровну или нет) сегодня близка и власти и народу. Исключать такую статью доходов не приходится, но по факту бодаться с Ахметовым желающих нет. Это не вышки (уже не Бойко) продавать. Но в общем ликовании никто не думает о том что отбор имущества (национализация) у такого, возможно заслуживающего человека, может привезти к большим потерям для государства из-за ухудшения имиджа страны в целом, и инвестиционного климата в частности. Не говоря о том что сам факт обсуждения таких вариантов и властью и народом очень настораживают инвесторов.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:06

Сколько бы могли жить на деньги Порошенко, если его убрать то получилось бы дольше. Ахметов хоть как то помогает украиским пенсионерам в ДНР
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:30

Да, деньги Порошенко ему тоже не достанутся, после его смерти, так что справедливость торжествует, спите все спокойно! Я бы сказал что меблиотека, которую хотят создать на мебели Порошенка, за много миллионов гривен, что так необходимо, когда в стране проблемы и война, вот это сверх - цинизм!
macroofficial2012
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:43

link654 Ахметов хоть как то помогает украиским пенсионерам в ДНР
Вроде уже нет. ДНР ему уже немного сэкономили. :D
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:59

Итоги честной приватизации.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 16:26

  Molchyn написав:link654 Ахметов хоть как то помогает украиским пенсионерам в ДНР Вроде уже нет. ДНР ему уже немного сэкономили.

да, помогает. Это как если бы в тюрьме в кровь избили морду, а потом кинули половую тряпку кровь с лица вытереть, помощь мать ее.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:15

Re: Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова.

Без ахметова не было-бы никакого днр. Это то чмо, которое распалило пожар на Донбассе. Не исключаю, что сейчас он об этом и жалеет, но начало того что там творится и творилось без него было невозможно.
rjkz
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