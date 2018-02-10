Держенергоефективності ініціює кілька «пілотів»
Дивися повний текст На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів газу.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 17:09
На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів газу.
Додано: Пон 12 лют, 2018 17:09
да, давайте, по соседству с верховной радой постойте заводик и жгите!
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