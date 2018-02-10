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На спалюванні сміття Україна
може економити 1 млрд кубів...

На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:09

На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів...

Пропонуємо до обговорення:
Держенергоефективності ініціює кілька «пілотів»

Дивися повний текст На спалюванні сміття Україна може економити 1 млрд кубів газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:09

да, давайте, по соседству с верховной радой постойте заводик и жгите!
Cactus
 
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