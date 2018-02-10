Українські автопідприємства в січні поточного року виробили 570 автотранспортних засобів
Дивися повний текст Україна в січні збільшила автовиробництво на 45%.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 18:14
Україна в січні збільшила автовиробництво на 45%
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Дивися повний текст Україна в січні збільшила автовиробництво на 45%.
Додано: Пон 12 лют, 2018 18:14
Коники-Бурбоники! 570 машин вони зробили. Удоти! Не позорьтесь, виріжте лінії конвеєрів, знизьте податки на мито, дайте людям поїздити на нормальних авто з Європи. Навіщо придумувати велосипед, коли до вас вже його придумали німці!
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