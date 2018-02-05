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Міжбанк: долар впав на тлі дефіциту гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в п'ятницю відносно долара на 6,55%, на торгах понеділка зміцнився на 21,81%, опинившись на рівні 26,8404 UAH/USD.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 19:56
куда подевали нашу гривну, я требую продолжения падения зелени.
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