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Міжбанк: долар впав
на тлі дефіциту гривні

Міжбанк: долар впав на тлі дефіциту гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:56

Міжбанк: долар впав на тлі дефіциту гривні

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в п'ятницю відносно долара на 6,55%, на торгах понеділка зміцнився на 21,81%, опинившись на рівні 26,8404 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар впав на тлі дефіциту гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:56

куда подевали нашу гривну, я требую продолжения падения зелени.
alekc_sizov
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