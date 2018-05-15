Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Один з найбільших мобільних операторів в Україні вирішив підняти ціни.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 20:14
Один з найбільших мобільних операторів в Україні вирішив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Один з найбільших мобільних операторів в Україні вирішив підняти ціни.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:31
С монополиями у нас бороться перестали - дикий капитализм, но капиталистами могут быть токо чинуши. СНГшная модель дикого капитализма.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:40
hxbbgaf
Обратите внимание: один з найбільших, но - ирония судьбы! - он же и наименьший из GSM-операторов (лайка не в счет, это вирт): то есть монополия ведет сами эти фирмы к откровенно глупым решениям - когда небольшой оператор повышает цены при их относительной стабильности у крупных, это говорит о приближении к этому мелкому медного таза. Может, так и надо? Жаль только, что это, похоже, таки произойдет с единственным заметным оператором без российского капитала...
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:50
Как ни прискорбно, хоть на Интертелеком переходи:-) - инвестор из недогосударства)))
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:44
Как всегда, паника на пустом месте. В течение месяца можно бесплатно сменить тариф на любой другой. Например, 3Ж+ Свобода М за 100 грн с 5 Гб интернета сменить на абсолютную свободу с 7 Гб за 85 грн. А то, что они отказались от своего самого дешёвого шарового тарифа, это вполне нормально. Или тут все считают, что расходы только у них растут?
Додано: Пон 12 лют, 2018 23:42
Голловне щоб зручний не чіпали. Та інші обидва теж п-си - хотіли мені нормальні тарифи на абоночні замінити, ледве знайшов без цієї гадості ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 13 лют, 2018 01:07
Пользуюсь 3Моб сим-картой и как то по барабану все эти стенания)). 200 мин за 40 грн/мес на все номера или 30 коп/ мин .. без обязаловки чего то там пополнять каждый месяц..
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