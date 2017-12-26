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Що очікувати від реорганізації Пенсійного фонду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Реорганізація відбувається в рамках затвердженої урядом «Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду до 2020 року».
Дивися повний текст Що очікувати від реорганізації Пенсійного фонду (інфографіка)
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