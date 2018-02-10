Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на радника міністра фінансів Олену Макеєву.
Дивися повний текст Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24
Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24
ну, пусть включают и к нам как к офшорам потянутся инвестиции )))
На самом деле это все бла-бла-бла. Хватит того, что подписал кто-то не читая невыгодное экономическое соглашение с ЕС. Теперь надо трижды подумать предварительно, прежде чем просто взять в руки для изучения их предложений.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:04
соглашение читали много раз. И оно привело к росту нашего экспорта в ЕС в разы.
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