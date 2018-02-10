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Україна ризикує потрапити в
список офшорних країн Євросоюзу

Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24

Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на радника міністра фінансів Олену Макеєву.

Дивися повний текст Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24

ну, пусть включают и к нам как к офшорам потянутся инвестиции )))

На самом деле это все бла-бла-бла. Хватит того, что подписал кто-то не читая невыгодное экономическое соглашение с ЕС. Теперь надо трижды подумать предварительно, прежде чем просто взять в руки для изучения их предложений.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:04

  buratinyo написав:ну, пусть включают и к нам как к офшорам потянутся инвестиции )))

На самом деле это все бла-бла-бла. Хватит того, что подписал кто-то не читая невыгодное экономическое соглашение с ЕС. Теперь надо трижды подумать предварительно, прежде чем просто взять в руки для изучения их предложений.


соглашение читали много раз. И оно привело к росту нашего экспорта в ЕС в разы.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:10

yarg Ага, тільки квоти вичерпуються за 6 днів - читали вони.
beilik_andry
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