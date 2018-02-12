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Україна ризикує потрапити в
список офшорних країн Євросоюзу

Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:51

  yarg написав: скорее вашими. свои доходы они и так светят .

я живу не в Украине, мои доходы открыты
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:05

  link654 написав:
  yarg написав: скорее вашими. свои доходы они и так светят .

я живу не в Украине, мои доходы открыты


А в Украине - доходы граждан скрыты (кроме депутатов и чиновников). И открыть их - значительная техническая и организационная проблема. Потому эту конвенцию пока и не подписали.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:00

  Detractoris написав:
  yarg написав: отторговать что именно ? у нас и так целые отрасли появились под это соглашение. Экспорта меда , яблочного сока и многого другого небыло в принципе. Потому и "отторговывать " его было невозможно.

Да-да, экспорт шмелей еще забыли!

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 10949.html


А что не так? Где зрада? :mrgreen:

А как насчет отраслей, которые исчезли? Назову лишь 2 - авиационная и космическая (Антонова больше нет, Южмаш на грани исчезновения, а Моторсич по частям переезжает в Китай)


Ага. А летавшая три месяца назад первая ступень была создана исчезнувшей отраслью - https://itc.ua/news/raketa-antares-s-ukrainskoy-pervoy-stupenyu-uspeshno-vyivela-na-orbitu-gruzovik-cygnus-s-vosmoy-missiey-snabzheniya-mks/

Зрадофилы такие зрадофилы.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:21

  Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!

Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!

А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!

Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!

Очередная глупость от человека без экономического образования.

Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.

А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:45

  myshapiton написав:
  Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!

Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!

А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!

Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!

Очередная глупость от человека без экономического образования.

Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.

А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.

Это где американцы держат доллар ниже евро? В вашем воспаленном мозгу? :mrgreen:

Китай свой юань долгое время держал очень низко к доллару, что злило не одного американского президента. Это ведь имеет объяснение не только с точки зрения наличия в Китае самых больших американских долговых бумаг, но и необходимостью поддержки китайского экспорта в тот прошлый период, когда качество китайских товаров оставалось на невысоком уровне, мягко говоря. И только действия Трампа по повышению импортных пошлин на китайские товары, подвигли китайское правительство поднять курс юаня чуть выше. Но при это, во-первых, за 30 последних лет качество китайских товаров стало достаточно высоким и поэтому китайский экспорт не пострадает катастрофически от роста юаня. И во вторых, Китай давно стремиться закупать уже не американские машины и потребительские товары, а производственные технологии за доллары. И в данном контексте низкий доллар им на руку, как и Трампу. Интересы совпали, так бывает.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:58

  myshapiton написав:
  Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!

Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!

А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!

Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!

Очередная глупость от человека без экономического образования.

Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.

А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.


Вы же неуч! Экономическое у вас, может, и есть, но вы не иначе как за сало со своего села сессии сдавали. Я прям вижу в вас своих некоторых одногруппников.

По верхам ухватили, что низкая стоимость национальной валюты стимулирует экспорт, а в каких условиях - уже не осилили.

Так вот, уважаемый неуч с экономическим дипломом, девальвация стимулирует экспорт только в тех странах, которые:

1) сами производят средства производства (которые затем и выпускают продукцию на экспорт)
2) кредитуются в своей валюте, которая отвечает требованиям длинных и дешевых денег.

Когда же для производства экспорта вы импортируете все, кроме труда, и работаете на внешнем кредитном ресурсе (в аккурат кейс Украины), от девальвации вы ничего не выигрываете, а только гробите внутренний спрос, что дает преимущества иностранным производителям даже на рынках, где конкурируют ваши экспортеры, так как сугубо экспортно-ориентированных компаний практически не бывает в природе. Потеряв масштаб за счет внутреннего рынка, ваши производители неизбежно столкнуться с ростом удельных издержек (scale economy), и потеряют конкурентность на внешних рынках.

Вам бы доучиться для начала, и через 2-3 года сможем продолжить
Detractoris
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