Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу

Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:58

myshapiton написав: Detractoris написав: Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!



Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!



А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!



Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был! Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!

Очередная глупость от человека без экономического образования.



Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.



А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить. Очередная глупость от человека без экономического образования.Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.

Вы же неуч! Экономическое у вас, может, и есть, но вы не иначе как за сало со своего села сессии сдавали. Я прям вижу в вас своих некоторых одногруппников.По верхам ухватили, что низкая стоимость национальной валюты стимулирует экспорт, а в каких условиях - уже не осилили.Так вот, уважаемый неуч с экономическим дипломом, девальвация стимулирует экспорт только в тех странах, которые:1) сами производят средства производства (которые затем и выпускают продукцию на экспорт)2) кредитуются в своей валюте, которая отвечает требованиям длинных и дешевых денег.Когда же для производства экспорта вы импортируете все, кроме труда, и работаете на внешнем кредитном ресурсе (в аккурат кейс Украины), от девальвации вы ничего не выигрываете, а только гробите внутренний спрос, что дает преимущества иностранным производителям даже на рынках, где конкурируют ваши экспортеры, так как сугубо экспортно-ориентированных компаний практически не бывает в природе. Потеряв масштаб за счет внутреннего рынка, ваши производители неизбежно столкнуться с ростом удельных издержек (scale economy), и потеряют конкурентность на внешних рынках.Вам бы доучиться для начала, и через 2-3 года сможем продолжить