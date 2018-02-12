Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу
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yarg написав: отторговать что именно ? у нас и так целые отрасли появились под это соглашение. Экспорта меда , яблочного сока и многого другого небыло в принципе. Потому и "отторговывать " его было невозможно.
Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!
Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!
А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!
Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!
Очередная глупость от человека без экономического образования.
Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.
А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.
Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!
Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!
А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!
Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!
Очередная глупость от человека без экономического образования.
Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.
А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.
Это где американцы держат доллар ниже евро? В вашем воспаленном мозгу?
Китай свой юань долгое время держал очень низко к доллару, что злило не одного американского президента. Это ведь имеет объяснение не только с точки зрения наличия в Китае самых больших американских долговых бумаг, но и необходимостью поддержки китайского экспорта в тот прошлый период, когда качество китайских товаров оставалось на невысоком уровне, мягко говоря. И только действия Трампа по повышению импортных пошлин на китайские товары, подвигли китайское правительство поднять курс юаня чуть выше. Но при это, во-первых, за 30 последних лет качество китайских товаров стало достаточно высоким и поэтому китайский экспорт не пострадает катастрофически от роста юаня. И во вторых, Китай давно стремиться закупать уже не американские машины и потребительские товары, а производственные технологии за доллары. И в данном контексте низкий доллар им на руку, как и Трампу. Интересы совпали, так бывает.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Detractoris написав:Зато какой у нас понимающий тролль-старожил есть!
Вот же радость читать его графоманские выкладки, которые в большей части повторяют мои тезисы!! Да-да, читать нужно внимательно было!
А экспорт переводит в обесцененную гривну и призывает этим гордиться!
Надо было девальвировать как в Венесуэле - вообще бы тысячекратный рост был!
Очередная глупость от человека без экономического образования.
Вот то американцы держат курс доллара ниже евро и очень плачут по этому поводу. Да и Китай все никак юань не может опустить для стимулирования экспорта. Лошары, одним словом. Послушали бы они эксперта Detractoris, он бы им рассказал про основы теории свободного рынка и формирование спроса и предложения.
А Трамп, то вообще неуч доморощенный, просит прощения у свое страны за сильный доллар. На весь мир есть только один настоящий ковбой - Detractoris. Он вам расскажет как жить.
Вы же неуч! Экономическое у вас, может, и есть, но вы не иначе как за сало со своего села сессии сдавали. Я прям вижу в вас своих некоторых одногруппников.
По верхам ухватили, что низкая стоимость национальной валюты стимулирует экспорт, а в каких условиях - уже не осилили.
Так вот, уважаемый неуч с экономическим дипломом, девальвация стимулирует экспорт только в тех странах, которые:
1) сами производят средства производства (которые затем и выпускают продукцию на экспорт) 2) кредитуются в своей валюте, которая отвечает требованиям длинных и дешевых денег.
Когда же для производства экспорта вы импортируете все, кроме труда, и работаете на внешнем кредитном ресурсе (в аккурат кейс Украины), от девальвации вы ничего не выигрываете, а только гробите внутренний спрос, что дает преимущества иностранным производителям даже на рынках, где конкурируют ваши экспортеры, так как сугубо экспортно-ориентированных компаний практически не бывает в природе. Потеряв масштаб за счет внутреннего рынка, ваши производители неизбежно столкнуться с ростом удельных издержек (scale economy), и потеряют конкурентность на внешних рынках.
Вам бы доучиться для начала, и через 2-3 года сможем продолжить