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Найбільша енергокомпанія Італії зацікавилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Держенергоефективності з посиланням на зустріч голови відомства з керівництвом італійського енергогіганта.
Дивися повний текст Найбільша енергокомпанія Італії зацікавилася будівництвом в Україні нової вітроелектростанції
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24
Хто такі країни СНД? Навіщо прив'язка та посилання на фантом?
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