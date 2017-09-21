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Найбільша енергокомпанія
Італії зацікавилася...

Найбільша енергокомпанія Італії зацікавилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24

Найбільша енергокомпанія Італії зацікавилася...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Держенергоефективності з посиланням на зустріч голови відомства з керівництвом італійського енергогіганта.

Дивися повний текст Найбільша енергокомпанія Італії зацікавилася будівництвом в Україні нової вітроелектростанції.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:24

Хто такі країни СНД? Навіщо прив'язка та посилання на фантом?
Всюдиносапхайчик
 
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