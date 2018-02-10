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У Польщі на кордоні з Україною
відкрили нові газові родовища

У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:25

У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNIG відкрила нові родовища газу поблизу Перемишля.

Дивися повний текст У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища.
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Нумо швидко туди бурити, поки там є газ! :-)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 21:32

  Всюдиносапхайчик написав:Нумо швидко туди бурити, поки там є газ! :-)

Щя, токо бурштын докопаем
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