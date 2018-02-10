Польська нафтогазова компанія PGNIG відкрила нові родовища газу поблизу Перемишля.
Дивися повний текст У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 21:25
У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища
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Дивися повний текст У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовища.
Додано: Пон 12 лют, 2018 21:32
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