Про це йдеться на офіційному сайті АМКУ.
Дивися повний текст Нардеп стане співвласником РВС Банку.
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Додано: Пон 12 лют, 2018 22:37
Нардеп стане співвласником РВС Банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп стане співвласником РВС Банку.
Додано: Пон 12 лют, 2018 22:37
ФГ ще не закінчив ліквідацію ЕРДЕ Банку (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/58-erde-bank), а тут нове набуття, чи надовго?
ось так :(
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