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Нардеп стане
співвласником РВС Банку

Нардеп стане співвласником РВС Банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:37

Нардеп стане співвласником РВС Банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на офіційному сайті АМКУ.

Дивися повний текст Нардеп стане співвласником РВС Банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 22:37

ФГ ще не закінчив ліквідацію ЕРДЕ Банку (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/58-erde-bank), а тут нове набуття, чи надовго?
ось так :(
d_12
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