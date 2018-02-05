Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян
Дивися повний текст У Києві зношеність доріг оцінено у 80%.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 02:33
У Києві зношеність доріг оцінено у 80%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві зношеність доріг оцінено у 80%.
Додано: Вів 13 лют, 2018 02:33
"Для нас это целая беда, поскольку часто фуры грузят сверх норм, они превышают скорость, а это «убивает» дороги еще быстрее."
Ну да, это ж Маском, не меньше, надо быть, чтоб несколько весовых комплексов и поставить на всех въездах в столицу и все крупные фуры только через них запускать.
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