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У Києві зношеність
доріг оцінено у 80%

У Києві зношеність доріг оцінено у 80%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 02:33

У Києві зношеність доріг оцінено у 80%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян

Дивися повний текст У Києві зношеність доріг оцінено у 80%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 02:33

"Для нас это целая беда, поскольку часто фуры грузят сверх норм, они превышают скорость, а это «убивает» дороги еще быстрее."

Ну да, это ж Маском, не меньше, надо быть, чтоб несколько весовых комплексов и поставить на всех въездах в столицу и все крупные фуры только через них запускать.
EKO
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