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Високий рівень життя у всіх
країнах світу технічно...

Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 03:11

Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

Пропонуємо до обговорення:
Країнам, що розвиваються, навряд чи вдасться досягти одного рівня життя з розвиненими країнами

Дивися повний текст Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно недосяжний.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 03:11

Щоб зберегти рівень життя в багатих країнах на тому ж рівні і при цьому створити аналогічні умови в країнах, що розвиваються, на планеті має бути в 6 разів більше ресурсів.

Або є інший вихід - зменшити населення у 6 разів. 1 мільярд +/- буде цілком нормально. Екологія нашої планети скаже "Дякую!", і всього всім вистачить.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 04:20

NetSerpent
Экология хреновая скорее не от количества людей, а от способов хозяйствоания.
nitra
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 04:50

NetSerpent

Якщо залишиться золотий мільярд, викиди майже не зменшаться. А якщо залишиться мільярд африканців чи індусів, вони дуже скоро повернуть попередню кількість населення
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:05

  NetSerpent написав:
Щоб зберегти рівень життя в багатих країнах на тому ж рівні і при цьому створити аналогічні умови в країнах, що розвиваються, на планеті має бути в 6 разів більше ресурсів.

Або є інший вихід - зменшити населення у 6 разів. 1 мільярд +/- буде цілком нормально. Екологія нашої планети скаже "Дякую!", і всього всім вистачить.

А вы не видите связи роста населения с ростом технологий. Одна умная голова хорошо, а две лучше.
Создадут ИИ, тогда людей гораздо меньше станет.
p_a_l
 
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