Країнам, що розвиваються, навряд чи вдасться досягти одного рівня життя з розвиненими країнами
Дивися повний текст Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно недосяжний.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 03:11
Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно недосяжний.
Додано: Вів 13 лют, 2018 03:11
Або є інший вихід - зменшити населення у 6 разів. 1 мільярд +/- буде цілком нормально. Екологія нашої планети скаже "Дякую!", і всього всім вистачить.
Додано: Вів 13 лют, 2018 04:20
NetSerpent
Экология хреновая скорее не от количества людей, а от способов хозяйствоания.
Додано: Вів 13 лют, 2018 04:50
NetSerpent
Якщо залишиться золотий мільярд, викиди майже не зменшаться. А якщо залишиться мільярд африканців чи індусів, вони дуже скоро повернуть попередню кількість населення
Додано: Вів 13 лют, 2018 08:05
А вы не видите связи роста населения с ростом технологий. Одна умная голова хорошо, а две лучше.
Создадут ИИ, тогда людей гораздо меньше станет.
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