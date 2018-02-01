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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 17:06
Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
всех много а всего мало ..
Додано: Вів 13 лют, 2018 17:49
Додано: Вів 13 лют, 2018 18:30
Зря смеетесь.
Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.
Ну как некоторым людям не дано петь, например.
Объективно и без обид.
Прокремлевский тролль.
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:01
Ага, наприклад, каталонцям.
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:17
Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
Ці ще можуть, а баскам точно нічого не світить, як і лугандонцям.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лют, 2018 20:58
Ну это да, хороший пример с людями из Москвы. За каких-то 100 лет умудрились устроить три революции (а если 1993-й считать, то и четыре) и два распада страны.
Или не суждено, или место проклятое.
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:26
Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
от не пытайтесь никого тут дурить, вырубить и ждать пока вырастут новые саженцы лет 20, так их тоже сразу вырубят и новые посадят еще на 20 лет, а мы 40 лет будем в пустыне с саженцами? Ага обдурили! Чем дышать будем? Леса это легкие страны. Вы откуда пишете? И как фамилия той заразы , которая разрешила австрийцу наши леса вврубать?
Менее 17% лесов в стране - это на грани экологического бедствия, а в Украине лесов16% было, сколько сейчас не знаю, Карпаты туристическая зона, так выходит там крайне не выгодно экономически вырубать леса-туризм -курица, несущая золотые яйца, туризм нужно развивать. И там крайне опасно для экологии вырубать леса, чем дышать будем?
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