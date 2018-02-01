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Високий рівень життя у всіх
країнах світу технічно...

Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:06

Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

всех много а всего мало ..
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:49

  Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции.
Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.


Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 18:30

  Sommer написав:
  Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции.
Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.


Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...

Зря смеетесь.
Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.
Ну как некоторым людям не дано петь, например.
Объективно и без обид.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:01

  Дваждыдвашник написав:
  Sommer написав:
  Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции.
Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.


Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...

Зря смеетесь.
Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.
Ну как некоторым людям не дано петь, например.
Объективно и без обид.


Ага, наприклад, каталонцям.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:17

Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

  socioniktest написав:Ага, наприклад, каталонцям.

Ці ще можуть, а баскам точно нічого не світить, як і лугандонцям. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 20:58

  Дваждыдвашник написав:
  Sommer написав:
  Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции.
Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.


Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...

Зря смеетесь.
Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.
Ну как некоторым людям не дано петь, например.
Объективно и без обид.


Ну это да, хороший пример с людями из Москвы. За каких-то 100 лет умудрились устроить три революции (а если 1993-й считать, то и четыре) и два распада страны.
Или не суждено, или место проклятое.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:26

Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

  lapay написав:Німці ще тоді вирубали майже всі праліси і засадили Карпати смереками. Якби висаджували стільки, як вирубували, то хай буде. От тільки я теж сумніваюсь, що так буде.
от не пытайтесь никого тут дурить, вырубить и ждать пока вырастут новые саженцы лет 20, так их тоже сразу вырубят и новые посадят еще на 20 лет, а мы 40 лет будем в пустыне с саженцами? Ага обдурили! Чем дышать будем? Леса это легкие страны. Вы откуда пишете? И как фамилия той заразы , которая разрешила австрийцу наши леса вврубать?
Менее 17% лесов в стране - это на грани экологического бедствия, а в Украине лесов16% было, сколько сейчас не знаю, Карпаты туристическая зона, так выходит там крайне не выгодно экономически вырубать леса-туризм -курица, несущая золотые яйца, туризм нужно развивать. И там крайне опасно для экологии вырубать леса, чем дышать будем?
kalinavalera1
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