Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

Додано: Вів 13 лют, 2018 21:26

lapay написав: Німці ще тоді вирубали майже всі праліси і засадили Карпати смереками. Якби висаджували стільки, як вирубували, то хай буде. От тільки я теж сумніваюсь, що так буде. Німці ще тоді вирубали майже всі праліси і засадили Карпати смереками. Якби висаджували стільки, як вирубували, то хай буде. От тільки я теж сумніваюсь, що так буде.

от не пытайтесь никого тут дурить, вырубить и ждать пока вырастут новые саженцы лет 20, так их тоже сразу вырубят и новые посадят еще на 20 лет, а мы 40 лет будем в пустыне с саженцами? Ага обдурили! Чем дышать будем? Леса это легкие страны. Вы откуда пишете? И как фамилия той заразы , которая разрешила австрийцу наши леса вврубать?Менее 17% лесов в стране - это на грани экологического бедствия, а в Украине лесов16% было, сколько сейчас не знаю, Карпаты туристическая зона, так выходит там крайне не выгодно экономически вырубать леса-туризм -курица, несущая золотые яйца, туризм нужно развивать. И там крайне опасно для экологии вырубать леса, чем дышать будем?