Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

rjkz написав:

Не пишите ерунду. Кто мешает нашим олигархфренам относиться к своему бизнесу так как относятся к нему в Германии? И того-же требовать от подчиненных. Простой пример того, как можно испоганить немецкий бренд. Если я ничего не путаю, то одно время на автоЗАЗе собирались ОПЕЛЬ (это такой немецкий автомобильный бренд ) АСТРА. У меня знакомый купил в 2007 такой шедевр "немецкого" автопрома, собранного рукож0пыми работниками на предприятии олигархфрена-васадзе. Через полгода у него полетела передняя полуось. У нового ОПЕЛЯ через ПОЛГОДА полетела полуось! Ну ладно, предположим, не повезло, типа "с кем не бывает", но дальше он обратился к продавцу - чините по гарантии. Процедура приема автомобиля заняла около месяца и кучи нервов. Потом еще месяц его кормили завтраками, а потом заявили, что очередь на ремонт - 3 месяца. Чувак 2 месяца катался на такси, потратил кучу времени и нервов на общение с дилером - хотел чтобы по гарантии починили. Из принципа. Но еще 3 месяца ждать? Забрал машину, купил гранату (полуось) и за 3 часа ему в гаражах ее поменяли. Кто доктор этому м.у.даку васадзе, что его ведра никто не хочет покупать? А собраные на ЗАЗе "шевроле" авео? Они вообще-то в Корее бегают под брендом ДЭУ. Ничего что кузова в Украине красили вообще без грунта? У меня во дворе у кадра есть такое г.но - гнилое в хлам. Кто мешал сделать нормальную обработку кузову? Наверное коварные немецкие рабочие с зарплатой 70 евро в час виноваты во всем этом?