Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
max_us_ua написав:NetSerpent Якщо залишиться золотий мільярд, викиди майже не зменшаться. А якщо залишиться мільярд африканців чи індусів, вони дуже скоро повернуть попередню кількість населення
Да вообще золотой миллиард может существовать только при условии, что есть еще 6 незолотых миллиарда.
Уменьши общее население до 1 млрд, и золотая часть в нем уменьшится до 150 млн.
Очевидно, что успешные страны успешны за счет эксплуатации неуспешных. Это цинично, но справедливо.
Возможно, что лет через 15, когда роботы смогут делать 90% работы людей, для существования богатого общества не понадобится бедного. Но скорее всего расслоение, если не страновое и рассовое, то интеллектуальное сохранится, или даже усилится.
Что касается "пределов, к которым подошли развитые страны" - это все ерунда. Не существует никаких пределов, а существуют научная мысль и технологии, которые их преодолевают.
Пример - промышленное производство в США выше, чем в России, а выбросы - ниже. Или сельское хозяйство в Израиле - почва такая же пустынная, как в Египте, но многие продукты питания Израиль выращивает и для себя, и на экспорт, а Египет - почти все импортирует...
В Египте 96 миллионов, а в Израиле неполных 9. На одной дельте Нила столько людей не прокормить. Всё-таки цитрусовые они экспортируют, но качество так себе.
Когда роботы заменят 90% рабочей силы, "золотой миллиард" сразу усохнет в 10 раз, оставшиеся на обочине прогресса будут жить на пособие. Что касается менее удачливых частей земного шарика, там только 1% будет жить, а 99% лишь существовать. Впрочем, Украине не привыкать.
rjkz написав: Не пишите ерунду. Кто мешает нашим олигархфренам относиться к своему бизнесу так как относятся к нему в Германии? И того-же требовать от подчиненных. Простой пример того, как можно испоганить немецкий бренд. Если я ничего не путаю, то одно время на автоЗАЗе собирались ОПЕЛЬ (это такой немецкий автомобильный бренд ) АСТРА. У меня знакомый купил в 2007 такой шедевр "немецкого" автопрома, собранного рукож0пыми работниками на предприятии олигархфрена-васадзе. Через полгода у него полетела передняя полуось. У нового ОПЕЛЯ через ПОЛГОДА полетела полуось! Ну ладно, предположим, не повезло, типа "с кем не бывает", но дальше он обратился к продавцу - чините по гарантии. Процедура приема автомобиля заняла около месяца и кучи нервов. Потом еще месяц его кормили завтраками, а потом заявили, что очередь на ремонт - 3 месяца. Чувак 2 месяца катался на такси, потратил кучу времени и нервов на общение с дилером - хотел чтобы по гарантии починили. Из принципа. Но еще 3 месяца ждать? Забрал машину, купил гранату (полуось) и за 3 часа ему в гаражах ее поменяли. Кто доктор этому м.у.даку васадзе, что его ведра никто не хочет покупать? А собраные на ЗАЗе "шевроле" авео? Они вообще-то в Корее бегают под брендом ДЭУ. Ничего что кузова в Украине красили вообще без грунта? У меня во дворе у кадра есть такое г.но - гнилое в хлам. Кто мешал сделать нормальную обработку кузову? Наверное коварные немецкие рабочие с зарплатой 70 евро в час виноваты во всем этом?
Так оно и есть, хочу рассказать про постройку ультрасовременной клиники "Борис" в Харькове напротив бывшего ФТИНТ. Сейчас там забегаловка какая-то, клиника после "улучшений" в стране обанкротилась и выехала. Так вот, завезли туда гору фирменных материалов в красивых коробках, пригнали новую технику фирмы "Cat", вырыли котлован и начали строить. Прохожу я мимо в рабочий день утром, и наблюдаю феерическую картину: стоит строительный вагончик, возле него два явно бухих тела, пошатываясь с красными рожами орут друг на друга непонятно почему. И тут открывается дверь вагончика, и оттуда выползает раком, в прямом смысле этого слова- на четвереньках, ели живой строитель в форме. Прямо перед лестницей в вагончик он обильно рыгает, и так же на четвереньках заползает обратно под дикий ржач двух бухих краснорожих коллег. И вот хочется спросить, что такие люди смогут построить, даже имея в наличии хорошие материалы и профессиональную технику? Вот так вот и везде!
phantom_systems написав:В Египте 96 миллионов, а в Израиле неполных 9. На одной дельте Нила столько людей не прокормить. Всё-таки цитрусовые они экспортируют, но качество так себе.
Площадь территории Египта и Израиля не сравнивали? В Израиле возле Кинерета не так много живет населения.
А смысл её сравнивать? Ливийская, Аравийская, Синайская пустыня. Почти всё население у берегов Нила, в основном, в дельте и Файюме. Так всегда было.
Вы лучше подумайте, как с такого куска земли вдоль единственной реки более-менее кормится две с половиной Украины? Как с этим дела обстоят на Украине при всех её реках и чернозёмах, думаю, понятно. Получается, даже арабы понимают больше в с/х, чем украинцы.
phantom_systems написав:Вы лучше подумайте, как с такого куска земли вдоль единственной реки более-менее кормится две с половиной Украины? Как с этим дела обстоят на Украине при всех её реках и чернозёмах, думаю, понятно. Получается, даже арабы понимают больше в с/х, чем украинцы.
rjkz написав:Все помнят как Украина несколько лет назад картофель в Ебипте закупала?
Было такое. Сам покупал египетскую в Никополе в АТБ в ноябре 2010 - феврале 2011, хоть и была дороже, но посчитал, что обходилась дешевле, т.к. у украинской больше 50% приходилось выбрасывать - черные пятна, черные волокна внутри. Египетская же, даже большая (до 15 см длиной, до 8 см высотой) была без "дыр" внутри, хорошо разваривалась, жарилась, вкусная.
lapay прав, действительно в Украине в это время были заморозки.