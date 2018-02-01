Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

Додано: Чет 15 лют, 2018 18:34

Дваждыдвашник написав: Sommer написав: Дваждыдвашник написав: Вопрос прежде всего в способности создавать институции.

Вот с этим у негров и украинцев очень плохо. Вопрос прежде всего в способности создавать институции.Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.



Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась... Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...

Зря смеетесь.

Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.

Ну как некоторым людям не дано петь, например.

Объективно и без обид. Зря смеетесь.Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.Ну как некоторым людям не дано петь, например.Объективно и без обид.

Я как-то размышлял на эту тему, пришел к выводу что ввиду сильно развитого индивидуализма раньше в истории не получалось собрать надолго некий руководящий состав - все время в итоге ссорились и распадались.сегодняшний современный украинец - это в каком-то роде гибрид "того украинца" и определенных черт, позаимствованных в характере русского человека (в хорошем смысле этого слова). включая определенную степень коллективизации. хотя индивидуализм не пропал - и разброд в каком-то роде есть нашей ахиллесовой пятой, которую используют недоброжелатели.и вот этот сплав дает шанс что что-нибудь получится. а может и нет - жизнь покажет. если и в этот раз про.рем страну - будем по большей части сами виноваты (хотя и к соседям вопросы не снимаются).