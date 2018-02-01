Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

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yanyura написав:lapay прав, действительно в Украине в это время были заморозки.
Стара була вітчизняна і польска. Єгипетська конкурентноспроможна, саме як молода. Але, при бажанні переплатити, можна було і стару знайти.
Я пишу о конкретном городе и конкретном времени, не про всю Украину. В то время я ухаживал за умирающей мамой и практически ежедневно был на рынке - ей хотелось то одного, то другого. Продавцы мне прямо говорили, что картошку у них не стоит брать, т.к. плохая. Польской картошки в городе не было, только украинская, из разных областей Украины. Вряд ли египетская была "молодой", т.к. она не "скоблилась", а именно чистилась, и на ней не было "лохмотьев", как на "молодой".
rjkz написав:Все помнят как Украина несколько лет назад картофель в Ебипте закупала?
Было такое. Сам покупал египетскую в Никополе в АТБ в ноябре 2010 - феврале 2011, хоть и была дороже, но посчитал, что обходилась дешевле, т.к. у украинской больше 50% приходилось выбрасывать - черные пятна, черные волокна внутри. Египетская же, даже большая (до 15 см длиной, до 8 см высотой) была без "дыр" внутри, хорошо разваривалась, жарилась, вкусная.
lapay прав, действительно в Украине в это время были заморозки.
Заморозки - причина закупки белорусского сахара, польской свинины, китайских и индийских огурцов (консервация)?
Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции. Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.
Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...
Зря смеетесь. Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство. Ну как некоторым людям не дано петь, например. Объективно и без обид.
Я как-то размышлял на эту тему, пришел к выводу что ввиду сильно развитого индивидуализма раньше в истории не получалось собрать надолго некий руководящий состав - все время в итоге ссорились и распадались.
сегодняшний современный украинец - это в каком-то роде гибрид "того украинца" и определенных черт, позаимствованных в характере русского человека (в хорошем смысле этого слова). включая определенную степень коллективизации. хотя индивидуализм не пропал - и разброд в каком-то роде есть нашей ахиллесовой пятой, которую используют недоброжелатели. и вот этот сплав дает шанс что что-нибудь получится. а может и нет - жизнь покажет. если и в этот раз про.рем страну - будем по большей части сами виноваты (хотя и к соседям вопросы не снимаются).
phantom_systems написав:Вы лучше подумайте, как с такого куска земли вдоль единственной реки более-менее кормится две с половиной Украины? Как с этим дела обстоят на Украине при всех её реках и чернозёмах, думаю, понятно. Получается, даже арабы понимают больше в с/х, чем украинцы.
Кто же им доктор, что выбрали религиознутых радикалов? В 2010 доходы от туризма составляли 17% ВВП, а сейчас только 7%. Правда, сам ВВП за эти годы вырос в полтора раза, что довольно неплохо, но сейчас у них хунта, кризис, инфляция и всё такое.
Израиль начинал с с/x, а сейчас у них ВВП как у Египта и без с/х, которое при 2,5% от ВВП уже роли не играет. Но у них там свои протекционистские заморочки, которые они могут себе позволить.
phantom_systems написав:Кто же им доктор, что выбрали религиознутых радикалов? В 2010 доходы от туризма составляли 17% ВВП, а сейчас только 7%. Правда, сам ВВП за эти годы вырос в полтора раза, что довольно неплохо, но сейчас у них хунта, кризис, инфляция и всё такое.
Если вы хоть немного знаете современную историю арабского БВ, то у них кроме клерикалов или военных при власти не может больше находится никто.
phantom_systems написав:Израиль начинал с с/x, а сейчас у них ВВП как у Египта и без с/х, которое при 2,5% от ВВП уже роли не играет. Но у них там свои протекционистские заморочки, которые они могут себе позволить.
Какие еще протекционистские заморочки если у Израиля одни из самых больших налогов на все - от зарплаты до бизнеса.