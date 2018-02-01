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Високий рівень життя у всіх
країнах світу технічно...

Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:54

  lapay написав:
  yanyura написав:lapay прав, действительно в Украине в это время были заморозки.

Стара була вітчизняна і польска. Єгипетська конкурентноспроможна, саме як молода. Але, при бажанні переплатити, можна було і стару знайти. :)

Я пишу о конкретном городе и конкретном времени, не про всю Украину. В то время я ухаживал за умирающей мамой и практически ежедневно был на рынке - ей хотелось то одного, то другого. Продавцы мне прямо говорили, что картошку у них не стоит брать, т.к. плохая. Польской картошки в городе не было, только украинская, из разных областей Украины. Вряд ли египетская была "молодой", т.к. она не "скоблилась", а именно чистилась, и на ней не было "лохмотьев", как на "молодой".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:07

  yanyura написав:
  rjkz написав:Все помнят как Украина несколько лет назад картофель в Ебипте закупала?

Было такое. Сам покупал египетскую в Никополе в АТБ в ноябре 2010 - феврале 2011, хоть и была дороже, но посчитал, что обходилась дешевле, т.к. у украинской больше 50% приходилось выбрасывать - черные пятна, черные волокна внутри. Египетская же, даже большая (до 15 см длиной, до 8 см высотой) была без "дыр" внутри, хорошо разваривалась, жарилась, вкусная.

lapay прав, действительно в Украине в это время были заморозки.


Заморозки - причина закупки белорусского сахара, польской свинины, китайских и индийских огурцов (консервация)?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:31

  lapay написав:
  rjkz написав:Все помнят как Украина несколько лет назад картофель в Ебипте закупала?

Молоду, коли в нас ще заморозки були.


Зато сейчас мы картофель в Беларусь экспортируем )) это уровень, все равно что сигары в Кубу.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:34

  Дваждыдвашник написав:
  Sommer написав:
  Дваждыдвашник написав:Вопрос прежде всего в способности создавать институции.
Вот с этим у негров и украинцев очень плохо.


Это да, вот как-то раз украинцы создали Московию - такая поганая институция оказалась...

Зря смеетесь.
Некоторым народам просто не суждено иметь свое государство.
Ну как некоторым людям не дано петь, например.
Объективно и без обид.


Я как-то размышлял на эту тему, пришел к выводу что ввиду сильно развитого индивидуализма раньше в истории не получалось собрать надолго некий руководящий состав - все время в итоге ссорились и распадались.

сегодняшний современный украинец - это в каком-то роде гибрид "того украинца" и определенных черт, позаимствованных в характере русского человека (в хорошем смысле этого слова). включая определенную степень коллективизации. хотя индивидуализм не пропал - и разброд в каком-то роде есть нашей ахиллесовой пятой, которую используют недоброжелатели.
и вот этот сплав дает шанс что что-нибудь получится. а может и нет - жизнь покажет. если и в этот раз про.рем страну - будем по большей части сами виноваты (хотя и к соседям вопросы не снимаются).
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 06:06

  slavek написав:
  phantom_systems написав:Вы лучше подумайте, как с такого куска земли вдоль единственной реки более-менее кормится две с половиной Украины? Как с этим дела обстоят на Украине при всех её реках и чернозёмах, думаю, понятно. Получается, даже арабы понимают больше в с/х, чем украинцы.


Все не так радужно как вам кажется - https://inosmi.ru/politic/20161114/238196900.html
Израилю тоже достались болота и пустыни,но он сделал из них процветающую страну


Кто же им доктор, что выбрали религиознутых радикалов? В 2010 доходы от туризма составляли 17% ВВП, а сейчас только 7%. Правда, сам ВВП за эти годы вырос в полтора раза, что довольно неплохо, но сейчас у них хунта, кризис, инфляция и всё такое.

Израиль начинал с с/x, а сейчас у них ВВП как у Египта и без с/х, которое при 2,5% от ВВП уже роли не играет. Но у них там свои протекционистские заморочки, которые они могут себе позволить.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:59

  phantom_systems написав:Кто же им доктор, что выбрали религиознутых радикалов? В 2010 доходы от туризма составляли 17% ВВП, а сейчас только 7%. Правда, сам ВВП за эти годы вырос в полтора раза, что довольно неплохо, но сейчас у них хунта, кризис, инфляция и всё такое.


Если вы хоть немного знаете современную историю арабского БВ, то у них кроме клерикалов или военных при власти не может больше находится никто.

  phantom_systems написав:Израиль начинал с с/x, а сейчас у них ВВП как у Египта и без с/х, которое при 2,5% от ВВП уже роли не играет. Но у них там свои протекционистские заморочки, которые они могут себе позволить.


Какие еще протекционистские заморочки если у Израиля одни из самых больших налогов на все - от зарплаты до бизнеса.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 15:04

Re: Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

  slavek написав:Если вы хоть немного знаете современную историю арабского БВ, то у них кроме клерикалов или военных при власти не может больше находится никто.


любая упоротая идеология гасит конкурентоспособность государства и лишает его возможности прогрессировать вслед за цивилизованным миром.
это касается не только религий. (собственно религия допустима, но когда она несет больше декоративную функцию и законодательно отделена от государства. в социальном плане от нее даже польза)
коммунизм и ватность в ту же степь. да и национализм нашего разлива, образца фарион и ницой, который к счастью вывалился на обочину в маргинес.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 16:00

  galex написав:коммунизм и ватность в ту же степь. да и национализм нашего разлива, образца фарион и ницой, который к счастью вывалился на обочину в маргинес.


Посмотрите на страны СНГ. Разве они далеко ушли от арабских стран? Те же почти наследственные монархические режимы за исключением пытающейся безуспешно выпасть из этого списка непрерывно сотрясаемой Украины.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 23:11

  slavek написав:
  phantom_systems написав:Кто же им доктор, что выбрали религиознутых радикалов? В 2010 доходы от туризма составляли 17% ВВП, а сейчас только 7%. Правда, сам ВВП за эти годы вырос в полтора раза, что довольно неплохо, но сейчас у них хунта, кризис, инфляция и всё такое.


Если вы хоть немного знаете современную историю арабского БВ, то у них кроме клерикалов или военных при власти не может больше находится никто.

Могут. Например, монархи. Иордания, Саудовская Аравия, всякая мелочь в Персидском заливе. Башар Асад был простым офтальмологом, но пришлось заняться семейным диктаторским делом. Стремительную военную карьеру вплоть до маршала ему уже потом организовали, хотя мундир он почти не носит.

  slavek написав:
  phantom_systems написав:Израиль начинал с с/x, а сейчас у них ВВП как у Египта и без с/х, которое при 2,5% от ВВП уже роли не играет. Но у них там свои протекционистские заморочки, которые они могут себе позволить.


Какие еще протекционистские заморочки если у Израиля одни из самых больших налогов на все - от зарплаты до бизнеса.

Они дотируют и защищают свои кибуцы с мошавами. Аренда земли для них по бросовым ценам (надеюсь, вы в курсе, что вся земля в Израиле является государственной собственностью?). Сбыт продукции на внутреннем рынке жёстко квотирован. Что скажут выращивать, то и придётся, иначе мало не покажется. К тому же 98% израильского с/х на серьёзной химии или ГМО, органики очень мало, поэтому не стоит так восторгаться их успехами.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 08:06

  phantom_systems написав:Могут. Например, монархи. Иордания, Саудовская Аравия, всякая мелочь в Персидском заливе. Башар Асад был простым офтальмологом, но пришлось заняться семейным диктаторским делом. Стремительную военную карьеру вплоть до маршала ему уже потом организовали, хотя мундир он почти не носит.


Чем монарх в абсолютной монархии отличается от диктатора кроме наследования? Тем более что всем монархиям на БВ не более 70 лет, т.е. до английской как до ....

  phantom_systems написав:Они дотируют и защищают свои кибуцы с мошавами. Аренда земли для них по бросовым ценам (надеюсь, вы в курсе, что вся земля в Израиле является государственной собственностью?). Сбыт продукции на внутреннем рынке жёстко квотирован. Что скажут выращивать, то и придётся, иначе мало не покажется. К тому же 98% израильского с/х на серьёзной химии или ГМО, органики очень мало, поэтому не стоит так восторгаться их успехами.


Израиль в поддержке сельского хозяйства ничем не отличается от западной европы с разной степенью дотирования , США или того же Египта.
Кибуцы и мошавы эволюционируют как и само общество от израильского социализма к израильскому капитализму.
Восхищаться можно израильской системой ирригации без которой не только сельское хозяйство, но и вообще жизнь невозможна в том регионе, и тут Египет и рядом не стоял.
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