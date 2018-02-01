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Високий рівень життя у всіх
країнах світу технічно...

Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 09:48

Размеры рынка - глубина разделения труда - производительность - себестоимость.

Именно эта цепочка погибает себестоимость производимых товаров. То есть доступность для бедных и способ поддержки неуклонно падающей по мере развития рынка нормы прибыли у владельцев капитала.
При низком уровне нормы прибыли они попросту не запускают капитал в оборот - нет смысла, цели.

Вся история -- это увеличение размеров рынков... как начала цепочки.
Последняя страница - азиатские тигры, Китай.


Цепочка, начинающаяся с научно-технического прогресса, как средства снижения себестоимости тоже имеет право на жизнь.
Но!
Гораздо сложнее и длительнее в реализации. Намного сложнее.
Именно поэтому роботы -- лишь шанс. Небольшой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 10:00

Цепочка понижает себестоимость производимых товаров.
Вследствие чего растёт уровень потребления всех и в развитых, и в бедных странах.
Но в развитых богатеют ещё и с оборота капитала, а не только от понижения себестоимости товаров.

Поэтому бедные страны не могут догнать богатых.
Могут только через размещение на их рынке объёма капитала, соответствующего развитой стране.
detroytred
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  #<1 ... 3456
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