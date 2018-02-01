Високий рівень життя у всіх країнах світу технічно...

Размеры рынка - глубина разделения труда - производительность - себестоимость.
Именно эта цепочка погибает себестоимость производимых товаров. То есть доступность для бедных и способ поддержки неуклонно падающей по мере развития рынка нормы прибыли у владельцев капитала.
При низком уровне нормы прибыли они попросту не запускают капитал в оборот - нет смысла, цели.
Вся история -- это увеличение размеров рынков... как начала цепочки.
Последняя страница - азиатские тигры, Китай.
Цепочка, начинающаяся с научно-технического прогресса, как средства снижения себестоимости тоже имеет право на жизнь.
Но!
Гораздо сложнее и длительнее в реализации. Намного сложнее.
Именно поэтому роботы -- лишь шанс. Небольшой.