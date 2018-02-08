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У Китаї показали чотириногого робота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лют, 2018 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Група робототехніків з Чжецзянського університету (Китай) оголосила про створення чотириногого робота, названого Цзюеїн.
Дивися повний текст У Китаї показали чотириногого робота
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:02
Где то я это уже видел.
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