Група робототехніків з Чжецзянського університету (Китай) оголосила про створення чотириногого робота, названого Цзюеїн.
Дивися повний текст У Китаї показали чотириногого робота.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 08:02
У Китаї показали чотириногого робота
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Дивися повний текст У Китаї показали чотириногого робота.
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:10
а еще будет жутко вонять пластмассой, от него все время будет что-то отваливаться, а также будет частенько подвисать ....
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