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У Китаї показали
чотириногого робота

У Китаї показали чотириногого робота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:02

У Китаї показали чотириногого робота

Пропонуємо до обговорення:
Група робототехніків з Чжецзянського університету (Китай) оголосила про створення чотириногого робота, названого Цзюеїн.

Дивися повний текст У Китаї показали чотириногого робота.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 08:02

Где то я это уже видел.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:10

а еще будет жутко вонять пластмассой, от него все время будет что-то отваливаться, а также будет частенько подвисать ....
szgonza999
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