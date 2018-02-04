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Dragon Capital назвав можливі кроки НБУ для стримування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі Dragon Capital.
Дивися повний текст Dragon Capital назвав можливі кроки НБУ для стримування інфляції
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Додано: Вів 13 лют, 2018 09:01
Ну а что,теперь 20грн.за$,вполне реально.
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