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В Україні на утримання судів
витратили 9,5 млрд гривень...

В Україні на утримання судів витратили 9,5 млрд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:56

В Україні на утримання судів витратили 9,5 млрд гривень...

Пропонуємо до обговорення:
На судову діяльність місцевих, апеляційних і вищих спеціалізованих судів було витрачено 8,7 млрд грн. На забезпечення роботи Верховного суду – 234,3 млн грн, Конституційного суду – 148,5 млн грн.

Дивися повний текст В Україні на утримання судів витратили 9,5 млрд гривень – ЗМІ.
R2
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