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Гройсман заявляє, що час
переглянути норми будівництва доріг

Гройсман заявляє, що час переглянути норми будівництва доріг
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:51

Гройсман заявляє, що час переглянути норми будівництва доріг

Пропонуємо до обговорення:
Про це глава уряду сказав під час спеціальної наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва, інформує Урядовий портал.

Дивися повний текст Гройсман заявляє, що час переглянути норми будівництва доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:51

Сколько можно уже этого гройсмэна пиарить? Астанавитесь!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:26

Этот выпускник мауп имеет понятие о нормах строительства дорог?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:48

А у нас що є якісь норми???Асфальт як кидали у кплюжі і сніг так і кидають,тільки при цьому більше крадуть,тому що на дерибан стали виділяти більше мільярдів.От і всі досягнення ...гроцман.твої бла-бла-бла вже навіть ніхто не слухає,не те що вірить.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 13:49

Нужно не нормы менять, а следить за соблюдением норм при строительстве дорог. Нормы поменяют, из бюджета на метр дороги будут выделять денег больже, а делать все будут так-же, как сейсчас. Измение норм поможет больше украсть.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:50

Нужны не нормы а гарантии лет на 10. Тогда кидающий асфальт в лужу будет кидать по нормам и уже не в лужу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:57

  p_a_l написав:Нужны не нормы а гарантии лет на 10. Тогда кидающий асфальт в лужу будет кидать по нормам и уже не в лужу.


Какие гарантии если через год фирму не найдете т.к. она перерегистрировалась
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:35

p_a_l, Саме так - гарантії! І оплата на протязі терміну гарантії (рівними) частинами.
vajnagi
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