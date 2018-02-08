Про це він оголосив в ефірі одного з телеканалів.
Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 10:56
Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації.
Додано: Вів 13 лют, 2018 10:56
А смысл ? Выборы уже расписаны, все по плану И дело не в личности Саакашвили. Дело в спокойствии процесса и его подконтрольности. Но называется волеизьявлением граждан, а нам на форуме красавцы будут тыкать и говорить, ну сами выбрали, хотя выбора то не будет.
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:06
Выборы к нему никакого отношения не имеют. Он же не гражданин Украины.
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:14
yarg Вот и я говорю американцам, какое нафиг вмешательство России в выборы, они ж не граждане США
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:21
россияне действуют по принципу "чем хуже тем лучше".
А саакашвили имеет бешенные амбиции. Он хочет править , а не быть "негражданином и серым кардиналом в партии ,которая пришла к власти". Это ему и даром не нужно.
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:36
Re: Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депорт
Можна і в тюрьму, так Захід не дає, довелось в Польщу, як колись дисидентів із Совка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:40
lapay А чего не дает ? Что у них сгнило, мы ж на них равняемся ? Вы не молчите обьясняйте, мож не туда идем И что там с независимостью ?
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:43
подозрительных иностранцев - да.
если вы поедете в США нелегалом и начнете собирать под Белым Домом демонстрации с требованиями повесить Трампа - то перелететь через мексиканскую границу через 20 минут в результате мощного пинка под зад - это будет прекрасная судьба. Скорее всего перед этим отсидите за призывы к беспорядкам пару лет.
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:49
Re: Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депорт
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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