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Саакашвілі заявив, що повернеться
в Україну після депортації

Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:56

Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації

Пропонуємо до обговорення:
Про це він оголосив в ефірі одного з телеканалів.

Дивися повний текст Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:56

А смысл ? Выборы уже расписаны, все по плану :) И дело не в личности Саакашвили. Дело в спокойствии процесса и его подконтрольности. Но называется волеизьявлением граждан, а нам на форуме красавцы будут тыкать и говорить, ну сами выбрали, хотя выбора то не будет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:06

  Igorten написав:А смысл ? Выборы уже расписаны, все по плану :) И дело не в личности Саакашвили. Дело в спокойствии процесса и его подконтрольности. Но называется волеизьявлением граждан, а нам на форуме красавцы будут тыкать и говорить, ну сами выбрали, хотя выбора то не будет.


Выборы к нему никакого отношения не имеют. Он же не гражданин Украины.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:14

yarg Вот и я говорю американцам, какое нафиг вмешательство России в выборы, они ж не граждане США :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:21

  Igorten написав:yarg Вот и я говорю американцам, какое нафиг вмешательство России в выборы, они ж не граждане США :)


россияне действуют по принципу "чем хуже тем лучше".
А саакашвили имеет бешенные амбиции. Он хочет править , а не быть "негражданином и серым кардиналом в партии ,которая пришла к власти". Это ему и даром не нужно.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:33

yarg Так всех с амбициями за волосы и в Польшу ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:36

Re: Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депорт

  Igorten написав:Так всех с амбициями за волосы и в Польшу ?

Можна і в тюрьму, так Захід не дає, довелось в Польщу, як колись дисидентів із Совка. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:40

lapay А чего не дает ? Что у них сгнило, мы ж на них равняемся ? :) Вы не молчите обьясняйте, мож не туда идем ;) И что там с независимостью ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:43

  Igorten написав:yarg Так всех с амбициями за волосы и в Польшу ? :)


подозрительных иностранцев - да.
если вы поедете в США нелегалом и начнете собирать под Белым Домом демонстрации с требованиями повесить Трампа - то перелететь через мексиканскую границу через 20 минут в результате мощного пинка под зад - это будет прекрасная судьба. Скорее всего перед этим отсидите за призывы к беспорядкам пару лет.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:49

Re: Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депорт

  Igorten написав:А чего не дает ?

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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