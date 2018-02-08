Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації

Додано: Сер 14 лют, 2018 10:05

yarg написав: Harry написав: Он хотел стать Пилипом Орликом, а стал Остап Бендером. Он хотел стать Пилипом Орликом, а стал Остап Бендером.



Орликом он стать не мог. мог стать качественным губернатором Одессы. Оттуда мог перейти в правительство в вице-премьеры. но для него все что меньше президента - не вариант. Потому и губернатора с него не получилось и переругался со всеми.... амбиции. Орликом он стать не мог. мог стать качественным губернатором Одессы. Оттуда мог перейти в правительство в вице-премьеры. но для него все что меньше президента - не вариант. Потому и губернатора с него не получилось и переругался со всеми.... амбиции.

Это его ошибка. Губернатор у нас никто и ничего не решает. Он может украсть для себя, но решить какие то глобальные вопросы нет. Тем более правовыми методами. Вон Гройсмана любят винничане. Но он же сделал Винницу через "ты мне, а я тебе". Т.е через такие себе взятки. В нормальном мире это не приемлемо. Что то изменить в этой стране может тот кто имеют высшую и полную власть в стране.