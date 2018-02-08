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Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 06:36
lapay написав:
Мені Ваші плани і погляди по барабану. Не брешіть, як про 90%, і ніхто Вас чіпати не буде.
1) Что считаю нужным, то и пишу
2) Так кого вы все-таки здесь представляете, любезный?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 06:40
Sommer написав:
Только что писалось, что Порошенко с Саакашвили скинули Януковича, попрошу не отходить от темы! Надо было писать "эту власть, лично устранившую Януковича, ненавидит 146% населения страны".
Всему вас учить надо.
"Учитель", поищите себе других учеников в другом месте, а мне вы не подходите , т.к. у вас кроме надувания щек за душой ничего нет.
То, что Порошенко терся на 1-м и 2-м Майдане стремясь добраться до властного корыта и то, что его избрали в первом туре президентом поверив лживым обещаниям вовсе не опровергает утверждения о том, что сейчас его ненавидят и презирают.
В этом он чуть дальше ушел от Ющенко который также начинал и также закончил,но хотя бы живет пока в Украине.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 06:43
yarg написав:
пожалейте пенсионера. он уже все забывает...
Ого, бригада заработала слаженно.
Если вам повезет, то вы тоже когда-нибудь доживете до пенсии.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 08:06
и тут пенсионера прорвало
))
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:21
Igorten написав:
А смысл ? Выборы уже расписаны, все по плану
И дело не в личности Саакашвили. Дело в спокойствии процесса и его подконтрольности. Но называется волеизьявлением граждан, а нам на форуме красавцы будут тыкать и говорить, ну сами выбрали, хотя выбора то не будет.
Вы за реформы и Саакашвили? Почему не на акциях протеста? Хотя очень сомневаюсь. Боюсь Ваш выбор совершенно другой.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:22
yarg написав: Igorten написав:yarg
Вот и я говорю американцам, какое нафиг вмешательство России в выборы, они ж не граждане США
россияне действуют по принципу "чем хуже тем лучше".
А саакашвили имеет бешенные амбиции. Он хочет править , а не быть "негражданином и серым кардиналом в партии ,которая пришла к власти". Это ему и даром не нужно.
он хочет делать реформы и памятник золотой. Я такие амбиции уважаю. Вы нет?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 09:56
lapay написав: Igorten написав:
Так всех с амбициями за волосы и в Польшу ?
Можна і в тюрьму, так Захід не дає, довелось в Польщу, як колись дисидентів із Совка.
Докатились. Совок вернулся в полной красе.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:05
yarg написав: Harry написав:
Он хотел стать Пилипом Орликом, а стал Остап Бендером.
Орликом он стать не мог. мог стать качественным губернатором Одессы. Оттуда мог перейти в правительство в вице-премьеры. но для него все что меньше президента - не вариант. Потому и губернатора с него не получилось и переругался со всеми.... амбиции.
Это его ошибка. Губернатор у нас никто и ничего не решает. Он может украсть для себя, но решить какие то глобальные вопросы нет. Тем более правовыми методами. Вон Гройсмана любят винничане. Но он же сделал Винницу через "ты мне, а я тебе". Т.е через такие себе взятки. В нормальном мире это не приемлемо. Что то изменить в этой стране может тот кто имеют высшую и полную власть в стране.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:06
lapay написав: yarg написав:
Потому и губернатора с него не получилось и переругался со всеми.... амбиции.
Це йому за мого улюбленця Сєню. Сєню Пєтя кинув, як і Мішу, але Сєня розумний і мовчить, поки його час на настане, а Міша вирішив, що він перший парубок в селі. А виявилось, що місце-то одне, і воно вже зайняте...
Тому що ваш Сеня ніхто і звати його не як. А Саакашщвілі провів реформи в Грузії.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:09
cisukr написав:
Автор термина "совок", философ Александр Зиновьев, в своих книгах "Зияющие высоты" (1976) и "Гомо советикус" (1982) определял его так "Это общество умеренно обеспеченных людей, честным трудом зарабатывающих на кусок хлеба". За 27 лет поменялось многое. 1) Кроме умеренно обеспеченных появилась небольшая прослойка богатых, и гораздо многочисленнее контингенты бедных и нищих. 2) Появилось огромное количество людей, чуждых честным заработкам. Среди них много и богачей.
Товарищ. Совок появился гораздо раньше 76 года и обозначает он совсем не то что Вы нам здесь впариваете.
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