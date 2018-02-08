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Саакашвілі заявив, що повернеться в Україну після депортації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:12
yarg написав: svetoch-10 написав:
Т.е. когда его брали на работу главой облдерадм, которого проверяет сбу и прочие, вы хотите сказать, что соответствующие службы этого не заметили? И когда он получал гражданство его должны были проверять как космонавта - одиозная личность же, т.е все делалось с их подачи? или им приказали? или им заплатили?)))
Кто кому заплатил? Пендосы рептилоидам? Я же написал-политический проект, пригласили образцового и модного реформатора. Но не получилось. В чем страшная проблема?
Что не получилось? Человек начал говорить правду не только против оппонентов власти?
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:18
otg написав:
Тому що ваш Сеня ніхто і звати його не як. А Саакашщвілі провів реформи в Грузії.
Так нехай їде в свою вдало реформовану Грузію. Там і буде стрибати по дахам. Раз такий офігенний реформатор, а не балаболка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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