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Олег Закалюк: пов’язані
банкопадом. Пошук винних чи...

Олег Закалюк: пов’язані банкопадом. Пошук винних чи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:07

Олег Закалюк: пов’язані банкопадом. Пошук винних чи...

Пропонуємо до обговорення:
Цей кейс може стати неприємною реальністю для сотень, якщо не тисяч працівників банківського сектору.

Дивися повний текст Олег Закалюк: пов’язані банкопадом. Пошук винних чи полювання на відьом?.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 11:07

Прямо плачу, не нужно было сотруднику выполнять незаконные приказы руководства. А то -деньги получал за преступления,а отвечать не хочет. Нужно ,побольше садить таких стрелочников, которые разрешали выплачивать кому-то более разрешенных НБУ сумм за день. Приказ, должен быть письменным, а если был устный, то ответственность на том, кто выполнял такой устный приказ
laa1999
 
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НБУ назначило на должность Главного инспектора Банков Дениса Новикова, который 10 лет в НБУ работал на руководящих должностях в системе дистанционного надзора и инспектирования. Принимал активное участие в проектах по внедрению системы раннего реагирования, комплексной оценки рисков банков, единых процедур и методологии процесса надзорных проверок и оценки, единого отчета по деятельности банка. :)))
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