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Екс-керівника Дельта
Банку оголошено в розшук

Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:02

Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Дивися повний текст Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 12:02

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и троим другим лицам. Прошел год!!!
Теперь одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, НАКОНЕЦ объявили в розыск... Да там за год можно было замести любые следы! Цирк...
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