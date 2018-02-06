Про це повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
Дивися повний текст Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 12:02
Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Екс-керівника Дельта Банку оголошено в розшук.
Додано: Вів 13 лют, 2018 12:02
В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и троим другим лицам. Прошел год!!!
Теперь одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, НАКОНЕЦ объявили в розыск... Да там за год можно было замести любые следы! Цирк...
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