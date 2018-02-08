З 12 по 13 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.
Дивися повний текст Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:08
Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися
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Дивися повний текст Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:18
каждые 10 копеек в росте курсе валюты означают подорожание бензина на 7-8 копеек»,- резюмировал Г. Рябцев, статья от 17.01.18г (https://news.finance.ua/ru/news/-/418669/do-kontsa-tekushhego-mesyatsa-benzin-na-azs-podorozhaet-eshhe-na-70-kopeek-ekspert). На сколько копеек упал курс доллара?
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:40
Сегодня заправился в Киеве. Снижения не заметил. Хотя когда рост на несколько гривен, а потом "знижка на __ коп." - это даже не смешно.
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