З 12 по 13 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.
Дивися повний текст Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:08
Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:18
каждые 10 копеек в росте курсе валюты означают подорожание бензина на 7-8 копеек»,- резюмировал Г. Рябцев, статья от 17.01.18г (https://news.finance.ua/ru/news/-/418669/do-kontsa-tekushhego-mesyatsa-benzin-na-azs-podorozhaet-eshhe-na-70-kopeek-ekspert). На сколько копеек упал курс доллара?
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:40
Сегодня заправился в Киеве. Снижения не заметил. Хотя когда рост на несколько гривен, а потом "знижка на __ коп." - это даже не смешно.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:57
Когда сделаете 25грн за литр - тогда пишите. А рапортовать о снижении при цене 31,5 грн/литр просто смешно.
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:56
Теперь мы знаем истину - мировые цены на нефть зависят от курса гривны. Вы уже прочувствовали гордость за свою национальную валюту?
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:30
Re: Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися
Наверно ввели квоту на количество статей про покращення- не меньше десяти в день на каждом сайте. Такой уважаемый ресурс и такие глупости про снижение на 10 коп (10 коп от 30 грн= 0,3% - сумасшедшее снижение). Хоть-бы не раздражали своих читателей такими новостями
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:06
Re: Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися
Сразу четыре свежезарегистрированных зрадофила отметились. Просто нашествие какое-то.
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