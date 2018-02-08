Міністр інфраструктури Володимир Омелян за 2017 рік заробив більше за інших членів Кабінету Міністрів, а найменше – міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.
Дивися повний текст Найбільше в Кабміні заробляє Омелян.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38
Найбільше в Кабміні заробляє Омелян
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Дивися повний текст Найбільше в Кабміні заробляє Омелян.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38
Достойні люди, багато роблять для країни, та людей, несплять, хвилюються за країну Економіка росте, люди багатіють, Крим , та схід відвоювали,європейці до України на заробітки потяглись. Варті більших зарплат.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38
Достойні люди, багато роблять для країни, та людей, несплять, хвилюються за країну Економіка росте, люди багатіють, Крим , та схід відвоювали,європейці до України на заробітки потяглись. Варті більших зарплат.
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