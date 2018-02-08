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заробляє Омелян

Найбільше в Кабміні заробляє Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38

Найбільше в Кабміні заробляє Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян за 2017 рік заробив більше за інших членів Кабінету Міністрів, а найменше – міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

Дивися повний текст Найбільше в Кабміні заробляє Омелян.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38

Достойні люди, багато роблять для країни, та людей, несплять, хвилюються за країну Економіка росте, люди багатіють, Крим , та схід відвоювали,європейці до України на заробітки потяглись. Варті більших зарплат.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:38

Достойні люди, багато роблять для країни, та людей, несплять, хвилюються за країну Економіка росте, люди багатіють, Крим , та схід відвоювали,європейці до України на заробітки потяглись. Варті більших зарплат.
Ikiten
 
Повідомлень: 268
З нами з: 17.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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