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"Укрспирт" планує виробляти
біопаливо та парфумерію

"Укрспирт" планує виробляти біопаливо та парфумерію
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:41

"Укрспирт" планує виробляти біопаливо та парфумерію

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Укрспирт" і Львівська ОДА підписали меморандум, яким передбачено відновлення роботи спиртозаводів Львівщини та випуск нової продукції.

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