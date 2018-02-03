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"Укрспирт" планує виробляти біопаливо та парфумерію
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Укрспирт" і Львівська ОДА підписали меморандум, яким передбачено відновлення роботи спиртозаводів Львівщини та випуск нової продукції.
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