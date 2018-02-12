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У Гройсмана визнали: Україна
вже не отримає всі транші МВФ

У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:52

У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Радник прем'єр-міністра рекомендує продовжити програму співпраці з Фондом.

Дивися повний текст У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 14:52

Ці хто беруть в борг, якраз повертать той борг і небудуть, що вони розуміють, тому сміливо і грабують.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:07

Это только "у г-мэна признали" или у "всех"?
И почему так много г-мэна на сайте?

Новость про г-мэна в Макдональдсе долго ждать, или на десерт припасли? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:55

Так, ещё Данилюк не выступил со своими ожиданками - создалось впечатление, что мы ему платим не за работу, а за его ожидании денег от МВФ. Он ожидал денег в сентябре, потом в декабре, потом в феврале. Сейчас - замолк. Всем понятно, что в последний год перед выборами только больной на голову может одолжить деньги такой клептократической власти, которая есть а Украине.
Mindbender
 
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