Радник прем'єр-міністра рекомендує продовжити програму співпраці з Фондом.
Дивися повний текст У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 14:52
У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Гройсмана визнали: Україна вже не отримає всі транші МВФ.
Додано: Вів 13 лют, 2018 14:52
Ці хто беруть в борг, якраз повертать той борг і небудуть, що вони розуміють, тому сміливо і грабують.
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:07
Это только "у г-мэна признали" или у "всех"?
И почему так много г-мэна на сайте?
Новость про г-мэна в Макдональдсе долго ждать, или на десерт припасли?
Всё IMHO
Додано: Вів 13 лют, 2018 15:55
Так, ещё Данилюк не выступил со своими ожиданками - создалось впечатление, что мы ему платим не за работу, а за его ожидании денег от МВФ. Он ожидал денег в сентябре, потом в декабре, потом в феврале. Сейчас - замолк. Всем понятно, что в последний год перед выборами только больной на голову может одолжить деньги такой клептократической власти, которая есть а Украине.
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