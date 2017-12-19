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JPMorgan буде 1-м серед
іноземних банків проводити...

JPMorgan буде 1-м серед іноземних банків проводити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:38

JPMorgan буде 1-м серед іноземних банків проводити...

Пропонуємо до обговорення:
Народний банк Китаю (НБК, центробанк) вибрав JPMorgan Chase Bank N.A. для проведення клірингу операцій в юанях в США, йдеться в короткому повідомленні на веб-сайті ЦБ.

Дивися повний текст JPMorgan буде 1-м серед іноземних банків проводити кліринг в юанях в США.
R2
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