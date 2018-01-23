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МЕРТ оприлюднило відсоток
тіньової економіки

МЕРТ оприлюднило відсоток тіньової економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:56

МЕРТ оприлюднило відсоток тіньової економіки

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший рівень тіньової економіки традиційно показав метод "витрати населення - роздрібний товарообіг".

Дивися повний текст МЕРТ оприлюднило відсоток тіньової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 15:56

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