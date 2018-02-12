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В ЄСПЛ заявили, що Україна не
має можливості виплачувати...

В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:39

В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський суд з прав людини підтвердив відсутність можливості виплачувати українські пенсії в ОРДЛО.

Дивися повний текст В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати пенсії в ОРДЛО.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:39

Интересно было бы глянуть оригинал решения.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:28

  Sommer написав:Интересно было бы глянуть оригинал решения.

Наши власти как всегда искажают. Даже в этой заметке указано " ЕСПЧ отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку заявители, которые проживают на неконтролируемой территории и имеют возможность выехать и выезжают на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам.". Т.е. отклонили жалобу т.к. не общались в украинский суд. ЕСПЧ не принимает обращения, которые не прошли стадию украинского законодательства. Т.е. сначала нужно получить отказ от украинского суда и только затем обращаться в ЕСПЧ.
Im_A
 
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