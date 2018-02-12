Європейський суд з прав людини підтвердив відсутність можливості виплачувати українські пенсії в ОРДЛО.
Дивися повний текст В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати пенсії в ОРДЛО.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 17:39
В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати пенсії в ОРДЛО.
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:28
Наши власти как всегда искажают. Даже в этой заметке указано " ЕСПЧ отклонил жалобы как неприемлемые, поскольку заявители, которые проживают на неконтролируемой территории и имеют возможность выехать и выезжают на подконтрольную территорию, не обращались к национальным органам.". Т.е. отклонили жалобу т.к. не общались в украинский суд. ЕСПЧ не принимает обращения, которые не прошли стадию украинского законодательства. Т.е. сначала нужно получить отказ от украинского суда и только затем обращаться в ЕСПЧ.
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