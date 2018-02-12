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В Україні створять штаби, які
контролюватимуть стягнення...

В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10

В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

Дивися повний текст В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення аліментних боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10

Лучше б приняли закон о посадке в тюрьму всех Воров в законе, а не этим занимались бы.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 08:09

А чего на каждом шагу я вижу инфу про алименты?
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:28

Мне эта временная пропиаренная акция по алиментам напоминает охоту китайцев на воробьев.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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