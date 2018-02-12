Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.
Дивися повний текст В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення аліментних боргів.
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Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10
В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створять штаби, які контролюватимуть стягнення аліментних боргів.
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:10
Лучше б приняли закон о посадке в тюрьму всех Воров в законе, а не этим занимались бы.
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:28
Мне эта временная пропиаренная акция по алиментам напоминает охоту китайцев на воробьев.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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