RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна нарощує експорт
органічної продукції до ЄС

Україна нарощує експорт органічної продукції до ЄС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:18

Україна нарощує експорт органічної продукції до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
За останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на західні ринки, зокрема, в країни ЄС.

Дивися повний текст Україна нарощує експорт органічної продукції до ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:18

Нарастили экспорт конопли в европу
dima482
 
Повідомлень: 35
З нами з: 29.01.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна могла б жити більш ніж місяць на гроші Ахметова... 1, 2
R2 » Пон 12 лют, 2018 16:50
19 789
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 21:15
rjkz
В ЄСПЛ заявили, що Україна не має можливості виплачувати...
R2 » Вів 13 лют, 2018 17:39
2 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 19:28
Im_A
Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 12 лют, 2018 21:24
32 1335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лют, 2018 18:00
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.