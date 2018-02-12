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Україна нарощує експорт органічної продукції до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 лют, 2018 19:18
Пропонуємо до обговорення:
За останні кілька років Україна стала важливим постачальником органічної продукції на західні ринки, зокрема, в країни ЄС.
Дивися повний текст Україна нарощує експорт органічної продукції до ЄС
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Додано: Вів 13 лют, 2018 19:18
Нарастили экспорт конопли в европу
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