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В лізинг пробралися шахраї

В лізинг пробралися шахраї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 19:41

В лізинг пробралися шахраї

Пропонуємо до обговорення:
Кількість реальних і прозорих учасників ринку зменшується, а їх місце намагаються зайняти фейкові структури.

Дивися повний текст В лізинг пробралися шахраї.
R2
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